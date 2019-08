"Gran Rojo": Juan Pablo Sáez recibe diversas críticas por recordar a "Paloma Mami"

El programa de Televisión Nacional “Gran Rojo” anunció hace algunos días cambios en su formato, debido a las críticas recibidas por ciertos televidentes quienes pedían más “competencia” en el espacio.

Además, el espacio sumó un nuevo jurado: el actor Juan Pablo Sáez. Fue este último quien generó un ambiente de tensión dentro del programa luego de calificar la presentación de Julio Allendes.

“Me gustó tu trabajo. Tienes un gran potencial para llegar muy alto no sólo en Chile, sino que también en el extranjero. ¿Por qué no?“, dijo primero al participante de “Gran Rojo”.

Posteriormente manifestó: “Este escenario ha exportado a figuras importantes como Mon Laferte, Paloma Mami, ¿por qué no un Julio Allendes en Broadway?“, frase que generó múltiples críticas en los televidentes, quienes aseguraban que las cantantes mencionadas habían realizado su carrera “solas”.

Revisa algunas reacciones de los usuarios de Twitter:

#granrojotvn Paloma mami ni siquiera deberían considerarla como de Rojo. Ella hizo su carrera solita — noPuedoDormir (@OpinaMarce) August 15, 2019

Nombró a Paloma Mami la Voldemort de #GranRojoTVN pic.twitter.com/ZlXQiBa2Bg — Elba Sanchez (@elbita_87) August 15, 2019

mon laferte y paloma mami hicieron su carrera solas #GranRojoTVN — Paulina 🥀 (@Paulinamstv) August 15, 2019

Al menos ahora sabemos que Juan Pablo Sáez no volverá más al programa después de nombrar a Paloma Mami 🤣🤣🤣 #GranRojoTVN — Kaita 🏳️‍🌈 || Bundle of Chaos™ (@Lalikitita) August 15, 2019