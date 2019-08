El temor de Daniel Alcaíno de ir a Viña 2020 con Yerko Puchento: "El humor que hace es riesgoso"

El personaje que creó Daniel Alcaíno en “Vertigo”, Yerko Puchento, no dejó a nadie indiferente con sus ácidos comentarios durante la emisión del extinto programa.

Junio del 2018 fue el fin del espacio y, tras esto, la desaparición del personaje. Al menos de la televisión, pues Alcaíno volvió a los escenarios con “Yerko Clandestino”.

Es así como el comediante piensa en futuro y con diario La Cuarta se refirió a Viña 2020, donde confesó temor de pararse sobre la Quinta Vergara.

“Hemos tenido conversaciones otros años y de repente no llegamos acuerdo, porque no saben con qué vamos a salir“, detalló Daniel Alcaíno sobre el escenario que aún le falta pisar.

Tras esto explicó que le gustaría estar en Viña 2020, pero “sabemos que el humor que hacer Yerko es riesgoso para Viña y los ejecutivos“.

Bajo este contexto, agregó: “Deben temerle, lo que nos da cierto prestigio, me hace sentir bien. No es un personaje de fiar y eso me gusta porque es una característica de Yerko. Me gusta que esa locura se mantenga”.

Finalmente se le planteó la posibilidad de volver a la televisión, a lo que replicó: “no sé nada, pero con cualquiera que existiera la posibilidad de trabajar ya sea Diana o Lucho, Raquel o quien sea, hay muy buena onda. Es gente con la que he trabajado por años, hay fiato”.