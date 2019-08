Vanessa Daroch desclasificó íntima confesión sexual en "Podemos Hablar"

El pasado viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar“, donde la médium Vanessa Daroch destacó entre los invitados por su singular confesión sexual.

Otros de los invitados que se encontraban en el set fueron Tere Kuster, Andrea Hoffmann, Sebastián Jiménez, Ignacio Lastra y Ramón Farías, quienes tuvieron una apasionada conversación sobre el sexo y Daroch se abrió con un tema.

“Yo llevo seis meses (sin relaciones sexuales), pero me depilo“, soltó la médium, ocasionando risas entre los invitados.

Tras esto, explicó que si bien está con marido, “hay circunstancias que uno va aprendiendo con el tiempo. Bueno, mucha gente sabe que mi marido tiene leucemia, que es una enfermedad que entró en remisión, que es un milagro para el Hospital de Carabineros, porque todas las personas que entraron con esa enfermedad que él tiene ya no están, por lo menos físicamente. Entonces, su enfermedad entró en remisión. Hicimos varias cosas: cadenas de oración, reiki, un montón de cosas“, detalló.

Finalmente reflexionó: “Uno empieza a valorar otras cosas. Uno empieza a decir ‘bueno, si no pasa hoy día, me voy a tomar una champañita con él y me voy a reír’. Hoy día vamos a ver una película. Son otras cosas. No digo que yo me haya transformado en una persona asexual. Pero sí uno empieza a suplir necesidades“.