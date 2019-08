Exchica Yingo Jocelyn Medina frena en seco a usuarios en redes sociales que la invitan a salir

La modelo y ex participante del programa Yingo Jocelyn Medina publicó una particular “historia” en sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores que la dejen de invitar a salir.

Fue mediante su cuenta de Instagram que Medina expresó: “Agradezco mucho todos los piropos , energía y buena onda que me envían por interno diariamente… pero no sean insistentes!!! no me interesa salir con nadie, no acepto salidas a comer“, fue parte de lo que dijo.

Sumado a esto, la modelo publicó un registro acompañado de un potente mensaje, donde respondió a quienes la criticaban por sus fotografías en redes sociales.

“Díganme lo que quieran, yo seguiré sacándome fotos con mucha ropa, poca ropa, sin ropa, como se me dé la gana. Muestro lo que quiero y cómo quiero!! Mi Instagram es abierto y el que quiere puede pasar por mi perfil, revisar mis historias, le doy la libertad a todo quien quiera mirar, pero si vas a comentar que sea con RESPETO!!“, manifestó.

Revisa las publicaciones acá: