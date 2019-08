Carolina Paulsen anuncia su libro autobiográfico: "Había minutos donde escribía y lloraba"

La actriz y comediante Carolina Paulsen ha emprendido un nuevo rumbo en su carrera: el arte de la escritura.

La mujer a través de Instagram contó que lanzará un libro autobiográfico titulado “¿Y por qué a mí no?“, ganándose bastantes likes de sus seguidores.

La hermana del reconocido periodista Fernando Paulsen habló con Página 7 y expresó estar “emocionada y con mucho nervio, porque es una novela autobiográfica. Son partes de mi vida súper fuertes emocionalmente”.

Recordemos que Paulsen sufrió de un cáncer de mamas, que cambió su vida. Parte de esta superación se encontraría narrada en su libro que está próximo a su lanzamiento.

“Yo me fui en la volada emocional del cáncer. Me pregunté dónde me perdí, qué pasó, por qué me enfermé”, adelantó, agregando que el periodo de escritura fue bastante complejo.

“Había minutos donde escribía y lloraba porque me daba cuenta de cosas ahí, redactando. Fue como una terapia igual”, cerró.