El delicado momento de salud que está viviendo Josefina Montané: "A veces siento mucha presión"

La actriz nacional Josefina Montané no estaría pasando por su mejor momento. O al menos eso dejó ver a través de su cuenta de Instagram.

Esto, luego de que sufriera una crisis de vértigo, de la cual aún no se recupera del todo.

“Día de descanso: Día para mí. A veces siento mucha presión, ya sea por el trabajo o por mi cabeza que me impide descansar. Tuve que llegar al extremo de que mi cuerpo me tirara a la cama por un vértigo muuuuuy fuerte. Ha pasado más de un mes… el mareo es leve, pero sigue“, detalló en la plataforma.

Luego agregó: “Para sacar en limpio: No dejarme de lado, no sobre exigirme, nada es tan grave como mi cabeza lo cree… lo más grave es no cuidarme. AMARME. Lo comparto con ustedes porque es una realidad que veo en muchas personas”.

La publicación recopiló positivos mensajes de apoyo y buenas vibras, así como más de alguna persona que se sintió representada con este problema.

Aquí puedes ver el registro: