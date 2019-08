FOTO | Mauricio Bustamante recuerda su paso por Canal 13 con singular fotografía

Uno de los rostros emblemáticos de Televisión Nacional es el periodista Mauricio Bustamante, quien se desempeña en el canal desde el año 1995.

Pero antes de su llegada al canal estatal, el periodista chileno trabajó en Teletrece, entre el año 1990 y el 1995, especializándose en la sección de economía.

Fue a raíz de la celebración de los 60 años que cumple Canal 13, que Mauricio decidió celebrarlo con un particular registro donde aparece trabajando en ese canal.

El destacado periodista comentó junto a la postal: “Este miércoles 21 de agosto @canal13cl cumple 60 años! Un cariñoso saludo para todo el equipo.. los de ahora y aquellos que alguna vez trabajamos allí. Felicidades 🎂📺📽️🎉🎊🎈#60AñosDel13“.

La fotografía recibió hilarantes y positivos comentarios de parte de sus seguidores, tales como: “Cuantas parrilladas pasaron en estos años que no me di cuenta jejejjej🤙🔥🤙🔥”, “Uuuuuu como ha pasado el tiempoooo😘😘😘”, “Que lindo felicidades”, “saludos don mauricio .no estaba enterado que trabajo en canal 13 buen recuerdo”, “Grande don Mauricio bustamante felicidades”, “Desconocia que habia trabajado en canal 13”, “Lindo y buenmozo como siempre don Mauricio 😊“.

Revisa la publicación a continuación: