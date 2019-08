Nico Gavilán tras su triunfo en "Pasapalabra": "Me gustaría un poco volver a sentir eso de pasar piola"

El lunes pasado se emitió el esperado capítulo de “Pasapalabra” donde el estudiante de pedagogía en música Nicolás Gavilán logró llevarse el preciado rosco, el que es considerado el monto más alto de la historia entregado en la televisión chilena.

Tras esto, el joven de 22 años es furor en las redes sociales, plataforma donde sus seguidores le escriben constantemente, según comentó Nicolás a Lun.

“Yo sé que si llegaba a ganar iba a ocurrir esto, ahora tengo que esperar a que pase un poco para poder estar más tranquilo… voy a tener que empezar a preocuparme de lo que voy a hacer con la plata“, comenzó expresando Gavilán.

A esto agregó que “necesito tiempo, tranquilidad… un viajecito largo tal vez, de una semana, dos semanas… igual me estresa un poco que la gente me conozca, me gustaría un poco volver a sentir eso de pasar ‘piola‘”.

“Me han pedido plata por Instagram. Me han llegado hartas peticiones de plata, pero yo no he respondido. Tengo asumido que no puedo enfocarme tanto en eso”, afirmó el ganador de “Pasapalabra”.

Posteriormente aseguró que efectivamente “hay historias que conmueven, pero parece que no me conmueven tanto, porque si no les daría plata”.

Sobre la posibilidad de desconectarse de las redes sociales para disfrutar de su premio manifestó que “no, la verdad que no. Creo que lo puedo enfrentar bien, no me estresa tanto porque leo los mensajes, pero después se me olvidan. No estoy tan pendiente de eso”.