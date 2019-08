Así ha sido la reinvención de Catalina Pulido tras incidente con Carabineros: "Fue para mejor"

Ya ha pasado más de un mes desde que Catalina Pulido se enfrentó con Carabineros y protagonizó un registro que, además de ser viralizado en las redes, le costó su trabajo en “Intrusos” de La Red.

No obstante, su cesantia duró poco, pues Patricia Maldonado la invitó a formar parte del elenco del café concert “Viejas Juliás“.

El portal Página 7 entrevistó a Pulido, que entregó más detalles de la reinvención que ha logrado.

“Estoy feliz, feliz de hacer comedia. Me he sentido la raja y me he encontrado con dos mujeres muy generosas, muy choras y empoderadas. Han sido un ejemplo para aprender muchas cosas”, explicó Catalina.

Luego agregó: “Me estoy riendo de mí, lo estoy pasando bien y ha sido una súper buena terapia. De las experiencias hay que sacar oportunidades y esto ha sido una oportunidad de volcar toda la situación. Uno no se puede quedar pegada, todos cometemos errores y probablemente yo voy a seguir cometiéndolos“.

Finalmente reflexionó sobre los comentarios que recibió a través de las redes sociales, explicando que no se metió a ellas por un tiempo, aunque luego valoró la “creatividad en los memes, me he reído mucho“.