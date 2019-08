Ingrid Cruz encantó a sus seguidores con risueña fotografía junto a su hija

El parecido entre la reconocida actriz Ingrid Cruz y su hija sorprende constantemente a sus seguidores de redes sociales, quienes le envían positivos comentarios por medio de la plataforma.

Tal como sucedió este jueves, cuando la actriz de “Juegos de Poder” publicó una adorable fotografía junto a su hija Emilia, quien tiene 12 años.

“Esta foto identifica mi estado de hoy!!!!😜 Hace calorcito ,hay sol!!!!☀️ Cambie mi vibra!!! Me conecto con lo que amo y me nace una energía que no me para nadie!!!!🤣🤣🤣“. comenzó expresando Ingrid junto a la postal.

Posteriormente comentó “mucha fuerza y energía para todos los que la necesitan hoy!!!🌟🌟🌟🌟🌟 Ando súper prendía!!!jajajaja

Lo bueno de los días malos es que te hacen pensar…valorar …armarte con mas fuerzas y partir de nuevo 🤘🏼❤️”, fueron parte de sus palabras.

El registro recibió múltiples comentarios positivos de parte de los usuarios de Instagram: “Que lindas”, “Feliz y llena de amor!! 😊”, ” no paro de ver nada más que belleza en la foto! Un abrazo y la mejor como siempre en su trabajo!”, “sooooo..!! me gustaste, no te apagues: Brilla no máhhh 😘😘🌞⚘🌟🐞🦋💋🌻 Un abrazo mi galla“, fue la tónica de los comentarios que recibió.

Revisa la postal a continuación: