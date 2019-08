El radical cambio de look de Alejandra Valle: "Me siento bien, liviana"

View this post on Instagram

Después de darle mucha vuelta y 5 horas en la peluquería, me cambié el look. Las mechas están todavía un poco mantequilla, pero la idea es lograr el gris. Me siento bien, liviana. Logré el efecto de #pelonuevo #vidanueva Color: @kpibra Uñas: @carlita.032 Las encuentras en @nailshopscenter