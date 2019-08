"Eres otra": Carolina Soto sorprende a sus seguidores con impactante cambio físico

View this post on Instagram

🎥 Nos vemos esta noche en #SDNL por @zonalatina estará entretenidísimo ! . . 📌Estén atentos a mis historias porque les indicaré cómo hacer el #presave de #YAhoraMeVoy . 🎧Emocionada porque ahora comienzo a grabar lo que se viene! Los adoro ❤️