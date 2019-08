"Ya me has pegado tres cachuchazos": La hilarante parodia de Pamela Díaz y Viñuela al viral de "Adiós Tía Paty"

“Adiós Tía Paty, adiós Tía Lela…”. Este es un clásico de los videos virales chilenos, y Pamela Díaz, junto a José Miguel Viñuela, quisieron hacer su propia versión con una recreación.

A través de Instagram, los rostros de matinales subieron un gracioso video que dejó en evidencia las continuas equivocaciones de la morena en la grabación, lo que provocó la clásica carcajada de Viñuela.

“‘Podís callarte para escuchar como se escucha’. Te lo he dicho como 20 veces, me has pegado como 3 cachuchazos, me tenís mareado”, le dijo el conductor de Mega a su par de Chilevisión.

