Hernán Arcil tras su eliminación de "Gran Rojo": "Me sentí un poco angustiado en algunos momentos"

El ganador de la primera temporada de “Rojo, el color del talento” Hernán Arcil fue eliminado de la competencia el viernes pasado, debido a la determinación del jurado quien prefirió salvar a su compañera Nicole Hernández.

Tras esto, el bailarín expresó: “dignifiquemos la danza, dignifiquemos a los artistas, no deben tratarnos ni gritarnos como si fuéramos animales“.

Posteriormente Arcil decidió aclarar sus palabras y manifestó que “todo el mundo especuló que mi mensaje iba dirigido a la producción, pero era referente a la danza en general, de que falta valorar un poco más a los artistas. Fue un momento lleno de emociones, intenso y fue mi forma de expresar lo que sentía“, comentó a Página 7.

A esto agregó que es muy dura la competencia debido a la presión: “Cualquier persona en una competencia se siente presionado, los ojos están encima tuyo. Como dijo la Jazz (Torres) en una oportunidad, por haber salido primero, uno carga una responsabilidad que no necesito en este momento y eso me dio una paz interior súper bacán”.

“Siento que llevaba harto tiempo en el programa, donde me han pasado muchas cosas buenas, ha sido un año muy exitoso para mí, pero no he podido vivir los procesos de forma tranquila“, agregó el bailarín.

El triunfador de la primera temporada del programa de Televisión Nacional manifestó que en ocasiones se sintió angustiado: “Todo esto de la televisión, de volverte conocido, con lo de Viña, fue mucha información, me sentí un poco angustiado en algunos momentos. Decía ‘qué hago con todo lo que me está pasando’“, narró.

“Estoy un poco cansado y necesitaba descansar, respirar. Me hace falta seguir creciendo en aspectos más personales. La televisión no es para siempre y quizá es un momento para aprender“, sentenció el bailarín.