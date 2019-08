La emotiva despedida de Patricia Maldonado a su amiga fallecida Paz Undurraga, cantante de "Las Cuatro Brujas"

View this post on Instagram

Hoy nos dejos la querida Paz Undurraga,,gran cantante!¡¡!vocalista de los Bric a Brac,vocalista de las 4 Brujas ,una mujer ENCANTADORA,,ALEGRE Y DE UN GRAN SENTIDO DEL HUMOR y por sobre todo,,UNA GRAN ARTISTA. Descansa en Paz querida amiga