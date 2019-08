"La Pola" regresó a la televisión arremetiendo contra Patricia Maldonado: aseguró que le debe dinero

La noche del pasado martes el late de TVN, “No culpes a la noche” contó con la presencia de Fernando Vergara, más conocido como “La Pola“, quien no aparecía en televisión hace algún tiempo.

“La Pola” repasó diversos momentos de su vida, así como entregó su opinión de algunos personajes de la televisión, arremetiendo contra Patricia Maldonado.

“Coma chocolate y pague lo que debe”, fue la frase que lanzó la popular transformista cuando le preguntaron sobre la panelista, asegurando que Maldonado le debía dinero.

“Ella hizo un café concert que se llamaba ‘Las Indomables’, y hubo unas platas pendientes que no me llegaron”, informó. “Hubo dos presentaciones que se pagaron, las otras no“.

Vergara no quiso revelar el monto, pero aseguró que era “suficiente para decirlo en pantalla“.

