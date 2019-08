"No hay mujeres feas, hay mujeres pobres": Las críticas que recibió Maca Tondreau por publicar una foto de clínica estética

La ex rostro de televisión Macarena Tondreau recibió ácidos comentarios de parte de diversos usuarios de redes sociales debido a una particular razón.

La ex panelista del matinal de Televisión Nacional compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece en la Clínica Donka realizándose un procedimiento para eliminar grasa del cuerpo.

“Por un verano sin poncho!!!😂😂😂 Siendo constante y entregándome en las manos del equipo de @clinicadonka estoy casi llegando casi a mis 44 años orgullosa de mi cuerpo y amando cada detalle de él“, fue lo que escribió junto a la postal, que hasta ahora acumula más de 6 mil “me gusta”.

No obstante, la publicación no fue bien recibida por diversos usuarios de la plataforma, quienes apuntaban a que “con dinero todo se puede lograr”.

“No hay mujeres feas hay mujeres pobres, q no pueden acceder a esos tratamientos costosos”, “Ya quisiera una , como dice una amiga en un comentario por arriba , no hay mujer fea hay mujer pobre 🤭🤭🤷‍♀️ sigamos y vamos por ese 1000% natural no más po!!! Jajajajaj”, “Que pena tu comentario… piensa en las mujeres que tiene su guatita de delantal y que ha sido tanto la frustración por no tener los recursos para operarse que el propio Estado se está hediendo cargo y financiado las cirugías… Desubicada...”, fueron algunos de los negativos comentarios que recibió.

Revisa la publicación a continuación: