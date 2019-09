"Se habían grabado y todo": Steffi Méndez reveló detalles del fin de su relación con el actor Matías Gil

La modelo Steffi Méndez estuvo invitada al último capítulo emitido de “La Divina Comida”, donde contó detalles de su romance a escondidas con el actor y ex Calle 7 Matías Gil.

Su “amor a primera vista” fue cuando estaba promocionando “Los Méndez 2” en dicho programa. “Fue una relación bastante complicada porque mi papá me dijo No, con gente de la tele, Calle 7, esos programas, no. Y un año salí a escondidas con él. Y este niñito un día fue a mi casa rapido, un día que no estaban mis papás y se le cayó el carnet de identidad”, reveló.

“Y al día siguiente mi papá así: “Tenemos que hablar”. Y me dijo “Yo te he entregado tanta confianza y todas las herramientas para que tú me contís todo y tú me ocultaste esto por cuánto tiempo. No, qué te dije yo y… la cagá, me castigó”, siguió relatando.

“Yo insistía “papá, en verdad me gusta, en verdad me gusta, hasta que un día me dijo ya, ¿la verdad? Tráelo para la casa. Y mi papá hizo toda una broma, lo recibió con una escopeta de plástico”, dijo Steffi asegurando que con el tiempo su ex y su papá ya eran amigos.

Pero todo terminó cuando ella comenzó a sospechar que la engañaba. “Yo caché que él era infiel. Él estaba durmiendo, le vi el teléfono y vi un video de él intimidando con otra persona. Se habían grabado y todo. Siempre fui muy ilusa, sabía que no era fiel pero yo seguía ahí, era como si me hubiera pegado una propia cachetada“, finalizó.