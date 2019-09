Patricia Maldonado recuerda sus dudas al momento de casarse: "¿Tendré el aguante necesario para esto?"

Durante una nueva emisión del programa “Sin Límite” las conductoras abordaron sus “miedos” al momento de casarse.

Fue en este contexto que la coanimadora de “Bienvenidos” Raquel Argandoña le preguntó a su íntima amiga Patricia Maldonado si ella tuvo dudas al momento previo de contraer matrimonio: “Dime una cosa, tú cuando te casaste no te vino la duda de ‘¿me casaré?"”.

“‘¿Será la persona que realmente quiero?’, ¿a ti no te vino eso?, como un arrepentimiento, no, como una duda buena no sé, no es arrepentimiento, como que uno dice, ‘¿estaré en lo correcto?’, ‘¿será la persona?’“, siguió consultándole Argandoña a Patricia Maldonado.

Frente a la pregunta de su compañera, la panelista de “Mucho Gusto” no tardó en responder: “No a mí no me vino, pero a mí me vino el tener que compartir con alguien de forma definitiva o sea chuta… ‘este hombre es para toda la vida, así que me voy a levantar con él y me voy a acostar con él’“, expresó.

Eso si declaró que en algún momento se preguntó si “‘¿tendré el aguante necesario para esto?’, yo queriéndolo a muerte”, dijo la panelista del matinal de Mega.

Raque concluyó la conversación manifestando que “el convivir es muy distinto Pata“.

Escucha el momento a continuación: