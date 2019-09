Mane Swett se confiesa: "Me gusta mucho drogarme, por eso mismo no soy drogadicta"

La actriz nacional María Elena Swett decidió ser parte del lanzamiento del nuevo portal “EgoEgo.cl” publicando un osado desnudo y dando una reveladora entrevista a su amigo, el actor Héctor Morales.

En dicha entrevista la actriz abordó diversos temas, y uno de los que más dio que hablar fue su confesión sobre las drogas. Su íntimo amigo le preguntó si le gustaba drogarse, a lo que Mane respondió que “sí, conocí la anestesia general y es lo mejor que me ha pasado en la vida”, comenzó expresando.

“Me gusta mucho drogarme, por eso mismo no soy drogadicta, porque cuando hay algo que me gusta mucho y no me hace bien, me alejo“, agregó Swett.

Finalmente aseguró que “no tengo fuerza de voluntad para dejar las cosas. Yo cuando tengo que dejar algo no tengo que verlo ni tener contacto con eso, tengo que erradicarlo en mi vida”.