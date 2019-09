Cathy Barriga tras batahola por selfie en ropa interior: "En la playa uno anda con menos ropa"

La alcaldesa de Maipú Cathy Barriga encendió las redes sociales este martes al públicar muy temprano una particular foto en su Instagram.

En la imagen se veía frente a un espejo abriendo su bata de levantar y mostrando su ropa interior con su tonificada figura. “Buen día” fue el mensaje.

Tras la fotografía en sus historias de Instagram, la alcaldesa fue blanco de críticas y halagos en redes sociales:

No me importa que Cathy Barriga publique una foto en ropa interior, solo me preocupa, en serio, su salud mental y por lo mismo el uso de fondos en Maipú.

— Ama 🍵 BirdMad Girl (@amaramarula) September 10, 2019