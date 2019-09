"Contigo conocí la felicidad": Fran Sfeir dedica profundas palabras hacia su pareja y seguidores la aplauden

View this post on Instagram

Contigo conocí la felicidad… esa que algunos persiguen toda la vida… la que se escapa en un segundo y solo vuelve si esta en tu corazón. La felicidad, en un tarro de aceitunas y un trago de champaña… en una mirada eterna de complicidad… En conversaciones que empiezan y terminan atravesando el tiempo… arreglando el mundo… nuestro mundo… Envueltos en el lugar de nuestros sueños… los que se cumplieron y los que están por venir. … Quería hacerte el amor, en el suelo… pero me dio frío… y tenía sueño… pensaba en ti, en tu levantada mañana… en mi, en nuestro baby… porque a veces dormimos tan mal y después andamos tan cansados… Pensaba en si nos verían los vecinos…. porq no quería cerrar las persianas… pensaba en el piso duro y en que me quedaría ahí a dormir contigo y despertar con los pájaros y con el frío… pero tú tenías que trabajar… y tendríamos que avisar a la niñera… ademas nos podríamos resfriar… … Pienso que tenemos que volver a ese tiempo en el que hacíamos y no pensábamos…. será esto crecer? Será parte de la naturaleza del ser humano ponerse mas práctico y menos entregado al momento…? Seré solo yo? Será algo del tiempo? De las parejas? Será que ahora soy mama y ya no soy solo yo? Y todo lo pienso por dos? No se que será. Lo que sé es que quería hacerte el amor… y dejar para siempre ese momento grabado en nuestros recuerdos. … Quizás hoy necesito la manta y el chaleco, y voy a tener que organizarme para poder dejarme llevar… pero me rehuso a que un pensamiento analítico no deje nacer a un recuerdo perfecto y me quite la libertad. Te amo