El crudo relato que confesará Marcela Vacarezza en "Podemos Hablar": fue abusada en su adolescencia

Como es tradicional de cada viernes, famosos rostros se reúnen en los estudios del programa “Podemos Hablar“, de CHV, donde detallan episodios íntimos de su vida.

En esta oportunidad será el turno de Carolina Soto, Marcelo Marocchino, Ximena Ossandón, Carlos Tejos y Marcela Vacarezza.

Bajo esta instancia esta última recordará un hecho que marcó su vida cuando era una niña, a sus 13 o 14 años.

“Me gustaba bañarme en la playa cuando no había nadie, entonces yo andaba con mi bikini y con un sweater largo, porque ya eran como las 20.45 horas y le dije a mi hermano mayor que me acompañara al baño”, partió comentando la panelista de “Muy Buenos Días”.

Luego detalló: “Cruzamos la calle y fuimos a un restaurant donde vendían anticuchos y entramos y estaba el gallo… me acuerdo que era enorme, gordo, ¡ay asqueroso!”

Tras esto, Vacarezza narró ser abusada por el sujeto. “Me abre la puerta, yo paso y ahí siento que me empieza a tocar por atrás. Cierra la puerta y yo le digo que quiero irme, pero él cierra la puerta y empieza a subirme las manos y a tocar entera“, detalló.

Para salir de la situación, la esposa de Rafael Araneda explicó que recurrió a su instinto: “Subí la rodilla y le pegué en ciertas partes, se corrió para al lado y abrí la puerta“.