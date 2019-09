Ex rostro de "Maldita Moda" revela con tierna fotografía que está embarazada

La fashionista chilena Nicole Putz, exintegrante del programa de Chilevisión “Maldita Moda“, reveló una tierna noticia mediante sus redes sociales que desató aplausos en sus seguidores.

La joven publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde aparece mostrando su embarazo: “Surprise! Siempre quise ser mamá joven ❤ desde hace casi cuatro meses somos dos… Santiago y yo. El vive dentro mío y hace que mi mundo sea perfecto“, comenzó expresando.

A esto agregó: “Me siento llena de energía y no damos más de felicidad! 🤩 Pensé q no se notaría todavía… pero me equivoqué. Sin duda alguna ha sido el Fashion Week más especial de todos! #babysanti”.

La fashion blogger recibió múltiples comentarios positivos de parte de sus seguidores de Instagram: “Wow ♥️ felicitaciones 🙏🏼 bendecida”, “Que linda tu guatita!!!! Ya comenzó a salir!!! Lo mejor para ti!!!!”, “Muchas felicidades bella 🌸❤️”, fue la tónica de los mensajes que recibió.

Revisa acá la publicación: