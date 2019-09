Steffi Méndez ganó aplausos tras enseñar sus estrías: "Estas son mis pequeñas cicatrices"

View this post on Instagram

Un concurso que había dejado en el olvido 🙊 Con el tiempo el cuerpo cambia bastante, subimos bajamos subimos bajamos!!! Y estas son mis pequeñas cicatrices/estrías de las cuales no me avergüenzo😼 lo contrario, está crema me las ha ido disminuyendo y se ve mejor✨ @tiendaessentiel pide los siguientes pasos para concursar 🙌🏼 1. Seguir la cuenta @tiendaessentiel 2. Comentar la ultima foto de la cuenta y comenzar la frase con: yo quiero ganar 😜 3. El ganador será elegido por los chicos de @tiendaessentiel asi que partan a concursar ahora ya!! ⚡️⚡️⚡️ 🖤 @casa_emma