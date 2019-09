"Yo soy Lorenzo": Escena protagonizada por Laura y "Lorenzo" hizo vibrar a los televidentes

En una nueva emisión de la teleserie “Yo soy Lorenzo” se pudo ver una romántica escena protagonizada por Carlos y Laura, la cual provocó diversas reacciones en redes sociales.

Cabe recordar que Laura (Vivianne Dietz) planea irse del pueblo para ‘conocer el mundo’ y vivir nuevas aventuras, lo que no tiene nada contento a su padre Ernesto Orellana (Francisco Reyes).

Ante esta situación, Carlos (quien se hace pasar por Lorenzo) le realizó una romántica petición a Laura, de quien se enamoró. “Qué bueno que llegó, la estaba esperando. Pasan muchas cosas y todas tienen que ver con usted“, comenzó expresando el personaje interpretado por Mario Horton.

A esto agregó: “Es tan difícil, yo no sé si usted me va a entender. Señorita Laura yo, la puedo abrazar, es para darle las gracias, por todo los momentos que hemos vivido juntos los dos“, siguió comentando Carlos.

“Los buenos, los malos, cuando ha estado de mal humor o cuando yo he andado chupete fierro. Yo nunca, pero nunca me voy a olvidar de nada de eso“, añadió.

Ante las palabras de Carlos, Laura le consultó: “¿Esto por qué es?“, a lo que Carlos respondió que no quería que se fuera del pueblo.

“Usted es la que se va, la que se va a mandar a cambiar de acá. El tiempo pasa volando y si usted supiera lo que yo siento. Yo he conocido a otras chiquillas en mi vida pero nunca había sentido esto, nunca me había latido el corazón de esta manera. Mire, siéntalo, por eso yo le quería pedir una última cosa. Señorita Laura por favor, no se vaya“, expresó el enamorado.

Declaración que produjo suspiros en los televidentes, quienes emitieron diversos comentarios por la plataforma de Twitter.

Revisa a continuación las reacciones:

#yosoylorenzo me enamora el romance de Carlos y la Laura ❤️❤️❤️ — Maggie (@isamarrivas4) September 12, 2019

La idea es que el verdadero Lorenzo encuentre el amor también #yosoylorenzo — Poema15 (@bayta84) September 12, 2019

Ya pero igual tienen que volver o se acaba la comedia #YoSoyLorenzo — Me (@abmahu21) September 12, 2019

¿Pasó algo? No, yo no me escape. Fui a buscar estar revistas… Pero trata… @CarlosYSL_ ¿Y esto, por qué? ¡🧐! Lorenzo, pareciera que te estuvieras despidiendo, sí… pero para eso falta… ¡🖐🏻❤️! ¡😊! Dime… ¡😔! #YoSoyLorenzo — Laura Orellana ☀️ (@LauOrellanaYSL_) September 12, 2019

@LauOrellanaYSL_ Pasan muchas cosas, señorita Laura yo la puedo abrazar ? Para darle las gracias oiga, por los momentos que he vivido juntos, yo nunca me voy a olvidar, yo conocí a otras chiquillas pero nunca me latió el corazón de esa manera, por favor no se vaya. #YoSoyLorenzo — Lorenzo Mainardi (@CarlosYSL_) September 12, 2019