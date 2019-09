"Mi amor es incondicional": Las emotivas palabras que Steffi Méndez le dedicó a un hombre importante en su vida

Stephanie Méndez Espinoza, hija del cantante nacional “DJ Méndez” le dedicó emotivas palabras a su padre por medio de sus redes sociales, a quien no había visto hace algún tiempo.

Cabe recordar que el cantante vive en Suecia hace años, mientras que “Steffi”, como es conocida, vive en Chile donde lleva a cabo diversos proyectos relacionados con la actuación y el modelaje.

En su cuenta de Instagram la actriz en formación agradeció la visita de su padre junto a una fotografía de ambos: “Hace un año que no te veía, las dos semanas pasaron volando, va faltando poco para que te vayas y no te imaginas todo lo que me estabas haciendo falta, de hecho siempre me harás falta“, comenzó expresando.

A esto agregó: “Nuestras conversaciones eternas, nuestros almuerzos exquisitos INCLUSO hasta nuestras discusiones, ha sido intenso pero mi corazón y mente entienden tantas cosas junto a ti que estoy tan feliz de tener un padre ejemplar como tú, es como si me hubiera tocado elegirlo ♥️🙌🏼”.

“Mi amor es incondicional para este ser humano, si es que es un humano 😂, T E A M O P A P A”, fueron sus emotivas palabras.

