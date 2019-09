Leonor Varela pide que no la asocien al caso de Nicolás López y lamenta participar de su "linchamiento público"

La actriz Leonor Varela aclaró sus palabras respecto al cineasta Nicolás López acusado de abuso sexual y violación, caso que sigue siendo indagado por la Justicia.

En una carta a El Mercurio bajo el título “Comentario de Twitter” la reconocida artista recordó que hace un año apoyó vía Twitter a las mujeres que hicieron las denuncias pero que lleva “meses sintiéndome incómoda al respecto”, ya que su nombre fue vinculado al caso.

Es por esto que en la misiva dice directamente lo siguiente: “Hoy creo que hace falta aclarar más: López jamás me atacó ni trató de abusar de mí. En mi experiencia personal recuerdo a una persona más bien inmadura, pueril, con un humor que reflejaba más inseguridad que violencia. Por eso hoy les pediría a los abogados de las querellantes que dejen de usar mi nombre y mis propósitos para apoyar su caso”.

Lee su declaración:

Señor Director:

Hace más de un año escribí un tuit de apoyo hacia las mujeres que habían hablado públicamente, en la revista Sábado de ‘El Mercurio’, acusando a Nicolás López de abuso sexual. Llevo meses sintiéndome incómoda al respecto. Por eso hoy quiero aclarar un par de cosas: En su momento hablé con rabia y ganas de defenderme, pues se decía en el artículo (me llamaron de la revista para tener una cuña mía al respecto) que López se jactaba de haberse acostado conmigo, afirmación que es falsa. Hablé también impulsada por mi solidaridad como mujer. Sé por experiencia lo que es estar en ese lugar y la valentía que se requiere para hablar públicamente cuando se es víctima de violencia sexual. Estamos en esas como sociedad y me pareció relevante apoyarlas. En ese momento yo no era cercana ni colaboraba con López porque justamente tenía un modo y un humor que me incomodaban. A mi parecer, López era una persona autocentrada, egótica y poco generosa. Me refería concretamente a eso en el tuit cuando dije ‘modo nefasto’. Pero hoy creo que hace falta aclarar más: López jamás me atacó ni trató de abusar de mí. En mi experiencia personal recuerdo a una persona más bien inmadura, pueril, con un humor que reflejaba más inseguridad que violencia. Por eso hoy les pediría a los abogados de las querellantes que dejen de usar mi nombre y mis propósitos para apoyar su caso.

No soy parte del grupo de mujeres que acusa a López de abuso sexual. Por otra parte, debo también hacer un mea culpa: yo participé, sin darme cuenta, del linchamiento público de López. Mi comentario en Twitter fue parte de la bola de nieve de agresividad hacia el acusado, que hoy perdura y que nadie se atreve a romper. Porque de hacerlo, a su vez serán atacados de la misma forma. Hace algunos meses borré ese tuit, pero no es suficiente. Un año después me sigue causando rechazo ver desplegarse la misma violencia que supuestamente estábamos condenando. Por eso estoy haciendo esta declaración. Antes no sentía que era mi lugar comentar más, ni tuve la energía emocional para seguir invirtiendo en otra cosa que mi familia. No es mi intención ni mi lugar pronunciarme sobre la inocencia versus culpabilidad de López, ni sobre la verdad versus mentira de las acusaciones hechas por las mujeres. Creo que las cosas caen por su propio peso. Y confío en que el sistema judicial chileno sabrá hacer su labor. Solo espero que nosotros, como ciudadanos y sociedad, sepamos reaccionar de modo menos violento a nuevos hechos sociales que puedan surgir e impactar nuestra conciencia colectiva.

Leonor Varela Palma.