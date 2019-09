Alison Mandel recuerda el día de su matrimonio fiel a su estilo

View this post on Instagram

Cuando tu déficit atencional es mayor a cualquier situación 😂😂😂 soy una persona que siempre se manda una cagada porque soy distraída 🙃 mis papis nunca me dieron remedios para la concentración cuando era pequeña porque no querían entorpecer mi crecimiento, pues bien CRECÍ TORPE. Te amo Pedro 💙💙💙 Ando buena para la foto antigua 🙃