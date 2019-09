"Antes odiaba mi cara...": Kel Calderón reconoce que hubo retoques en fotos por este detalle

La influencer y egresada de Derecho Raquel Calderón se encuentra en Milán, Italia, adonde viajó para asistir a la Semana de la Moda de dicha ciudad, más bien conocida como “Milan Fashion Week”.

En medio de esta cobertura- que ha hecho por completo en su Instagram Stories y en el de la marca de cosmética MAC de la cual es embajadora-, se dio el tiempo de explicar a sus seguidores uno de los secretos de sus fotos, todo a raíz de las pecas que tiene en su rostro y que antes nunca le habían gustado.

“Antes odiaba mi cara con pecas”, comenzó diciendo Kel en su nueva publicación que ya lleva más de 19 mil “me gustas”.

“Hoy cada día las quiero más, y trato de no cubrirlas con maquillaje, antes sin siquiera decirlo siempre me las sacaban en las fotos, hoy normalmente pido que me las traten de dejar”, dijo reconociendo los retoques que tuvo en el pasado y que ahora quiere dejar más al natural.

“¿Quien más se reconcilió con eso que no le gustaba tanto?”, preguntó a sus seguidores. “Para este look de makeup use los sticks de Studio Fix que son una base muy ligera”, contó sobre la foto en cuestión.

Sus palabras encantaron a sus seguidores quienes la apoyaron: “Hermosa como siempre👏”, “e ves regia….Ohh me encantaría tener pecas…”, “Siempre he amado mis pecas 😀 y las tuyas son hermosas!!!”, “Al igual que tú no me gustaban!!!….ahora las quiero y me encantan!”.

Ya antes había comentado en sus fotografías que estaba aprendiendo a querer sus pecas, pero también ha experimentado con el maquillaje. En una de las fotos desde Milán publicó: “Cara de “Por favor no destruyan el makeup que intente hacer para ustedes” jaja en #MFW estamos viendo labios rojos por todas partes!”. Aquí la foto: