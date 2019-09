Cristián Sánchez retó a Diana Bolocco por comprometedor "juego" con productor de "Mucho Gusto"

El pasado martes en “Mucho Gusto” se vivió una singular situación luego de que “celebraran” el cumpleaños de un productor apoderado “Petita”, y Diana Bolocco decidió darle un regalo especial.

La animadora del espacio se animó a jugar a la “frutillita“, algo similar a la “gomita”, donde tenía que quitarle el fruto de su boca.

No obstante, otro productor, apodado “Amiguito”, deseó sumarse a este juego, ya que sentiría una supuesta atracción sobre Diana.

Este juego no le cayó nada bien a Cristián Sánchez, esposo de la conductora, a quien habrían “retado” por jugar a esto con sus compañeros.

“Tuve problemas en la noche“, aseguró Diana mientras repetían este momento en el matinal “Mucho Gusto” en donde ambos, Bolocco y el productor, tenían sus labios muy cerca.

“‘Amiguito’, ¿te puedo decir algo? Te sobrepasaste. Por eso, hoy día no me has mirado, porque no te atreves. Y ese movimiento que hiciste, ondulante, como de pescado, a mis 42 años, no me había tocado”, soltó Diana en el matinal.

Los conductores José Miguel Viñuela y Karla Constant animaron la conversación, a lo que Diana entregó más detalles del problema que tuvo.

“Me retaron porque alguien, una persona mal intencionada que trabaja con mi marido, en la jefatura, le mandó unos pantallazos que se sucedían. Entonces, se veía eso, una boca grande y después se veía cuando yo cerré los ojos, que fue de forma involuntaria. Y yo recibí un reto grande por culpa de este ‘jurel’“, cerró Bolocco.