Gabriela Hernández realizó osada confesión sexual: "Mi hija me regaló un vibrador"

El programa “Sigamos de Largo” de Canal 13 recibió la visita de la actriz Gabriela Hernández en compañía de sus compañeras Gloria Münchmeyer y Gloria Bevanides.

No obstante Hernández lanzó una íntima confesión cuando hablaron de cómo se vivía la sexualidad después de los 60 años.

En la instancia la conductora Francisca García-Huidobro se refirió a los juguetes sexuales y Hernández desclasificó que su hija le regaló un vibrador.

Fue así como la actriz narró que “en navidad, hace como ocho años atrás, me llevó varias cositas. Un libro (…) y una cajita que tenía una sorpresa y yo digo ‘Japi Jane’, me sonaba un poco. La abrí y ahí estaba“.

Sin embargo sus palabras no concluyeron ahí, pues detalló que “ha sido utilizado (…) me he gastado una fortuna en pilas“, cerró.