Leandro Martínez rompió el silencio sobre la polémica con Paloma Mami en "Rojo"

Leandro Martínez contó su versión de la polémica que ocurrió en el programa “Rojo” con Paloma Mami, que en ese momento era conocida simplemente como Paloma Castillo. El cantante se desempeñó como “coach” de la ahora cantante de trap durante el espacio en 2018.

El impás ocurrió durante un proceso de eliminación en que estaba Jorge Núñez y ella, ambos eran discípulos de Martínez. Cuando el jurado salvó a Nuñez, el “coach” no ocultó su malestar y se tomó la cabeza entre las manos, lo que quedó registrado en las cámaras.

En el programa “Tu Vida, Tu Historia” de CHV, Martínez contó que “cuando ocurre esto, yo dije: ‘se va Koke’. Entonces, me tomo la cabeza y hago un gesto como ‘chuta’, pero no reparé en que ella también era mi pupila y la sensación que quedó es que tenía mi favorito”.

“La sensación que quedó es que yo tenía algo contra ella. Me di cuenta justamente por las redes sociales”. “En la interna yo tenía una sensación que para afuera se estaba viendo otra cosa y me acerqué a ella y le dije: ‘Oye, sabes qué, te lo explico’. Me dice ‘está bien’”, añadió.

En entrevista con la revista Sábado, en abril de este año, Paloma Mami se refirió a esta polémica y dijo: “No me dolió (la reacción de Martínez) porque nunca lo conocí. No sentí que fuera mi ‘coach’, sentía que él competía contra mí… yo nunca había sentido tanto odio en una pieza, como que tanta gente me quería matar”.