Sandra O"Ryan se confesó y reveló particular detalle de su vida amorosa

En un nuevo capítulo del programa de CHV “Podemos Hablar” estuvo presente la actriz Sandra O’Ryan, quien dejó asombrado al conductor del programa Julián Elfenbein por una razón.

“No lo podía creer, me leí tu ficha y no lo podía creer. ¿Es verdad que llevas 7 años sin pareja, sin nadie que toque la puerta de tu corazón?”, le preguntó Julián.

– Sí, es verdad -, dijo O’Ryan.

– ¿Ni un pinche tampoco?

– Ha habido intentos. Dos. Y no ha prosperado, no ha sido algo como para seguir, entonces no ha llegado a ser pareja. Pareja, pareja no he tenido de hace siete años.

– ¿Y amigo con ventaja?

– No, no me gusta.

– ¿Y estás bien sola?

– Eso es lo otro también, más allá de las instancias. Cuando eres más chica te pasas en las fiestas, grupos de amigos… conoces gente. A esta edad uno como que se… por lo menos yo soy bastante hogareña. Y por otro lado te pones más mañosa. Yo estoy tan bien que tendría que llegar alguien pero ya fantástico, que no existe, como para que me sacara de esta rutina tan rica.

Además, respecto a citas a ciegas y Tinder dijo que “cero posibilidad”, pero que películas pornográficas “sí he visto”.