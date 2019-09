¿Dónde está el cuerpo de José José?: Prensa mexicana asegura que estaba muerto desde antes

La noticia de la muerte del cantante José José golpeó fuertemente al mundo del espectáculo y sobre todo a México, su tierra donde era apodado “El Príncipe” de la canción.

Pero el fallecimiento de uno de los cantantes mexicanos más aclamados de la historia se convirtió en una intriga luego de que sus hijos mayores se chocaran con la imposibilidad de ver sus restos en Miami, Estados Unidos.

José Joel y Marysol Sosa Noreña dijeron este lunes que sospechan que su media hermana Sarita Sosa podría haber firmado alguna especie de contrato de exclusividad sobre la muerte del “Príncipe de la canción”, ocurrida el sábado, lo que explicaría que niegue a revelarles el paradero del cuerpo de su padre.

Sarita, de 25 años y quien tiene los derechos sobre el legado de su padre, “no contesta” las llamadas de sus hermanos mayores, hijos del segundo matrimonio del cantante, dijo José Joel. Parece “como si fuera parte de un contrato” de exclusividad, añadió José Joel, quien junto con su hermana se trasladó de Ciudad de México a Miami tras conocerse la noticia del fallecimiento del cantante a los 71 años.

En conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura, Pedro Carcuro habló con la periodista de espectáculos mexicana de ElShot.com, Fabi Hernández.

“Se empezó a especular ese rumor que José José murió antes de la fecha estipulada, porque no podían encontrar los restos de su padre y Sara no había dado ningún testimonio a la prensa y además es muy extraño que se les dé una invitación a despedir a su padre y no encuentren los restos. Ellos imponen una demanda aquí en México para que ayuden a recuperar y saber qué pasó con estos restos”, explicó.

Cuando se dio a conocer la noticia, se informó que falleció por un cáncer de páncreas este pasado sábado.

Sin embargo, “irónicamente aquí en México lo hemos puesto en tela de juicio. Él tuvo una recaída hace cuatro meses y sobrevivió milagrosamente. Y de pronto se hace un comunicado en junio que está bien, que está bien de salud y un comunicado en audio (en Twitter) diciendo que su hija no lo tenía secuestrado ni nada pero de pronto no hubo noticias ni fotos ni nada hasta justo que sus hijos mayores exigen verlo, para saber cómo está el tratamiento, cómo sigue de salud y cuando esta noticia arrancó vemos que José y Marisol están destrozados y vemos a Sara tranquila, como si ya hubiese asimilado la noticia“.