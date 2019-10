Karen Bejarano detalla su plan de retomar su carrera musical: "Me seduce la música urbana"

La exchica “Mekano” Karen Bejarano se encontraba fuera de Chile debido a un curso de inglés que realizó en Dublín, Irlanda, durante un mes.

La expanelista regresó a nuestro país para Fiestas Patrias, y lo hizo con un objetivo muy claro: retomar su carrera musical.

“Retomar la música era algo que tenía pendiente no porque la hubiera olvidado o ya no me gustara, sino porque no me daba el cuero”, fue parte de lo que narró en una entrevista con diario Las Últimas Noticias, aludiendo a los periodos en donde se desempeñó como panelista de matinales.

Luego agregó: “Quiero volver con algo distinto a lo que estaba haciendo antes. Siempre mi música va a ser popular porque me gusta la pachanga. No voy a salir con trap, pero igual me seduce la música urbana“.

La cantante explicó además que sus estudios de inglés también tendrán un papel en retomar su carrera musical, pues tiene deseos de cantar en inglés, “que sea algo bien bailable”. A esto se suman sus clases de baile en la Academia de Cony Azúa.

Finalmente reflexionó sobre su actual estado económico y su paso por la televisión: “Siento que me ha ido mejor ahora que cuando estaba en la tele. Perdí mucho tiempo en televisión porque ahora me va bien y soy dueña de mi tiempo… Son muchas las cosas que uno puede hacer sin estar amarrada”, cerró la artista.