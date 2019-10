Exchica "Mekano" Nicole Pérez reflexionó sobre su embarazo con gracioso video: "Parece que me hinché"

Hace algún tiempo la ex “Mekano” Nicole Pérez reapareció en televisión tras entregar detalles de su vida actual, así como de la alopecia que padece su hija, por lo que creó una fundación que ayuda con esta compleja enfermedad.

La joven también se mantiene bastante activa en las redes sociales, donde constantemente comparte su día a día, así como importantes hechos.

Hace un par de meses Perez utilizó Instagram para dar a conocer un importante hito: se encontraba embarazada de su tercer hijo.

Ahora Nicole utilizó la misma plataforma para reflexionar sobre su nuevo embarazo, no sin antes lanzar un divertido mensaje: “Parece que me hinché“, escribió sobre el video en donde enseña su evidente embarazo.

“Que rápido pasa el tiempo mi Rafita ya tiene 21 semanas. Quiero que ya llegue Febrero para tenerlo en mis brazos, ver su carita y no dormir”, partió redactando.

Luego agregó: “Este periodo del embarazo es cuando ya nada te queda bueno, no encuentras ropa que te guste y te sientas cómoda, cuando tienes una guata que no parece de embarazo si no que estas hinchada … pero bueno ya queda poquito… no es fácil ser mamá desde un comienzo, pero pucha que es hermoso“.

Aquí puedes ver su publicación: