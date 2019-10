"Mi hombre favorito cumple 36": Jordi Castell dedica emotivas palabras a su pareja en el día de su cumpleaños

View this post on Instagram

Hoy estoy más contento que la miércale porque mi hombre favorito cumple 36. Mi rey entra en un nuevo ciclo de su vida. Y lo grito a los cuatro vientos porque estoy tan orgulloso de tus capacidades Turumbo peludo, de la generosidad con la que funcionas, la humildad y la simpleza para resolver conflictos diarios que nos van afectando los días. La templanza con la que lideras todos tus grupos de trabajo y ese desparpajo tan sexy que me hace pelar todos los cables contigo. Sería raro que no quisiera estrangularte un par de veces al mes. Pero sería más raro todavía que creyera poder vivir sin ti. Feliz cumpleaños Turumbo de mi corazón. Eres lo único que trae estabilidad y paz a esta vida.