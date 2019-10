Faloon Larraguibel anunció que contraerá matrimonio con Jean Paul Pineda en emotivo video

La ex “Yingo” Faloon Larraguibel continúa dando que hablar luego de que, a través de Instagram, compartiera una romántica noticia: aceptó la propuesta de matrimonio de su pareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

Recordemos que juntos tienen a 3 hijos, Luciana, Jean Paul Jr y Augusta, frutos de una larga y extensa relación.

“Que bello momento vivimos ayer, el reencuentro de los niños con su padre, 2 meses sin él, estaban ansiosos y luego tremendamente emocionados, que alegría ver la cara de mis pollitos con tanta felicidad, eso es lo único que necesito, mi familia reunida y feliz nuevamente“, fue lo que escribió la también presentadora.

Luego agregó: “Yo no me esperaba ninguna sorpresa, solo quería verte y abrazarte, te extrañaba tanto, me hacías tanta falta, pero ya estamos juntos. Y bueno que nervios, estaba súper nerviosa que uno se ríe de eso po de nervios y aún no me lo creo! Si, quiero ser tú esposa! @jeanpaulpineda15″.

Aquí puedes ver el emotivo registro