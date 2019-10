La potente frase del hermano mayor de Joaquín que emocionó a "Pancho" Saavedra en "Contra viento y marea"

Un emocionante capítulo del programa “Contra viento y marea” se vivió este domingo, donde se pudo conocer la historia de Joaquín.

El pequeño de 10 años le solicitó a Francisco Saavedra, en un capítulo anterior, que ayudara a sus padres a casarse, y así lo hizo pese a todos los obstáculos que se generaron.

Cabe recordar que el menor tiene un tumor cerebral y en su corta vida ha tenido que someterse a alrededor de 10 operaciones, las que ha enfrentado con mucha fuerza, según comentó el mismo Joaquín.

En este contexto y para conocer más de cerca de “Joaco”, el conductor del programa Francisco Saavedra llegó hasta su hogar para entrevistar a parte de su familia.

Fue así como “Pancho” conoció al hermano mayor de Joaquín, “Andy“, con quien sostuvo una emotiva conversación.

Saavedra le preguntó a “Andy” qué pensaba de su hermano, a lo que éste se emocionó de manera inmediata y expresó que “él es más luchador que todos nosotros“.

Luego el animador le preguntó “¿Qué es lo que tú haces cada vez que Joaquín entra a pabellón?”, a lo que el joven practicante de taekwondo respondió que “le digo a Dios que lo ayude muchísimo (…) uno no sabe si al otro día amanecerá sin conocernos, sin caminar o sin hablar. Me da miedo no verlo como antes“, dijo entre lágrimas.

Posteriormente Saavedra se enteró que “Andy” practicaba taekwondo y le dijo que “Joaco” también era un luchador, palabras que el hermano mayor respondió rápida y categóricamente.

“El lo es más (…) recibir un golpe (en taekwondo) no es igual que una operación“, declaró el joven.

“Eres un tremendo hermano, los valores que estás aprendiendo y que tienes en tus genes te van a transofrmar en una gran persona. Ya eres un gran hombre”, concluyó el conductor de televisión.

