¿Volvieron? Ignacia Michelson y Sargento Rap alimentan teorías de una posible reconciliación

La exchica reality Ignacia Michelson dio bastante que hablar con su relación amorosa con Sargento Rap, esto tras la pérdida del bebé de ambos, así como por su quiebre.

Si bien la pareja no se encontraría junta, una nueva publicación en las redes sociales despertó teorías de un posible regreso.

“Empecemos de cero. Que entre tanta gente en el mundo, contigo me quedo. City of stars, are you shining just for me?””, escribió Michelson en una de sus últimas publicaciones, despertando las teorías entre sus fans.

Por otro lado Sargento Rap compartió una historia a través de Instagram en donde enseñó un tatuaje que dice “Michelson”, por lo que todo apunta a un regreso, aunque aún no se conoce la verdad.

Aquí puedes ver las imágenes: