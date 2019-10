Valentina Roth se confiesa: "Nunca tuve apoyo de las mujeres, pero siempre hice lo que quise"

La bailarina Valentina Roth se hizo conocida luego de participar en diversos programas de la televisión chilena, entre ellos, algunos reality show.

Cabe recodar que Roth estuvo involucrada en diversas polémicas, por lo cual su nombre era recurrente en las noticias relacionadas a farándula, siendo expuesta su vida personal.

Sobre este período la bailarina comentó a La Cuarta que “yo no encuentro que antes me portara mal, yo creo que la sociedad tenía otra mentalidad. Ahora las mujeres nos estamos empoderando y está cambiando la mentalidad básica que tenían. Antes, yo hacía una cuestión, no sé, mostraba una pechuga o era más desinhibida, y no lo podían aceptar. Ahora puedo hacer lo que quiero y nadie me dice nada, lo agradezco”, manifestó.

Sobre si se sintió juzgada por la sociedad en aquella época, Roth confesó que “todo el rato, nunca tuve apoyo, de las mujeres, de nadie. Pero siempre hice lo que quise“.

La bailarina también habló sobre sus seguidores, quienes constantemente están enviándole mensajes y están pendientes de sus nuevas actividades: “No sé porque me sigue pescando la gente, yo subo historias de mi vida, subo fotos que no son producidas. Ellos buscan a gente transparente, porque yo no soy un personaje, soy así“.

Sobre las personas que le escriben negativos comentarios por redes sociales, Valentina expresó que “cuando ando con la w… respondo a todos, lo asumo, no me quedo callada. Pero a veces me ca… de la risa y mis seguidoras que me apoyan todo el rato pelean con esa gente”, explicó.

La exchica reality también se refirió a sus relaciones de pareja y afirmó que “tengo pésima mala suerte en el amor, tengo mal ojo para los pololos. Igual yo asumo que tengo mal carácter y también no me sé controlar, digo lo que pienso, igual es un problema mío“.

Valentina también expresó que sus antiguas parejas estaban con ella por interés: “Todos mis pololos me han sacado mucho provecho. Han subido seguidores y chao. Uno igual con el tiempo va cachando si el tipo quiere más seguidores o ser conocido porque nunca serán famosos”.

Finalmente Roth contó que está felizmente emparejada y que está “feliz, con él nos reencontramos después de un tiempo. Fue mi compañero de la gala de octavo”, concluyó.