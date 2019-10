Pía Guzmán revela que será madre por segunda vez: "Nuevamente la vida me premia"

La exparticipante del programa “Rojo, fama contra fama” Pía Guzmán anunció una importante noticia en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram.

La periodista contó que está esperando a su segundo hijo con su esposo. Cabe recordar que la modelo se convirtió en madre en septiembre del año 2017, y en ese entonces realizó una entrevista con Las Últimas Noticias revelando el miedo que le daba ser madre a su edad (39). Debido a esto, la periodista tomó la determinación de congelar sus óvulos.

Finalmente Pía Guzmán quedó embarazada, comunicando la noticia mediante su Instagram, donde cuenta con más de 33 mil seguidores.

La exchica “Rojo” expresó que “nuevamente la vida me premia ! Recibo la tremenda noticia de ser mamá por segunda vez , pero ahora dos años mayor, con más aprensiones y miedos propios de la edad. Un par de intentos con mis ovulos congelados que no sirvieron , pero la naturaleza es sabia y naturalmente llegó a mi vida esta nueva vida, que me hace más power y con más energía para lo que se viene y con el apoyo del mejor compañero ! 😍❤️❤️😍”, escribió en sus redes sociales.

