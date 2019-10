"¿Por qué uno es tan ambicioso amiga?": La reflexión de Raquel Argandoña por éxito de Café Concert

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura Patricia Maldonado Y Raquel Argandoña repasaron el éxito de su café concert, el cual no se ha detenido durante bastante tiempo.

Bajo este contexto Raquel Argandoña, si bien agradeció el entusiasmo y trabajo de Maldonado, quien realiza los guiones y maneja las ideas, también se cuestionó el no tener tiempo libre.

“No nos dejas hacer nuestra vida. Ese es el problema. ¿Por qué una es tan ambiciosa amiga? Tú no sabes lo que yo daría por irme a mi departamento en Reñaca de un viernes a un domingo. Tú no sabes lo que yo daría, de verdad. Y no he podido ir”, soltó Argandoña.

Patricia Maldonado, si bien escuchó sus palabras, no compartió el pensamiento explicando que a ella “no le mata” un viaje a Viña del Mar.

Argandoña aseguró que es lo único que desea, pero por el café concert le es imposible.

Aquí puedes escuchar el fragmento: