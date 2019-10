Daniel Alcaíno se refirió a supuesto malentendido con Tonka Tomicic: "A lo mejor no le gustan ciertas tallas para su marido”

El personaje que interpreta Daniel Alcaíno, “Yerko Puchento“, continúa siendo un problema para Canal 13. Esto, porque el actor continúa esperando su reaparición en pantalla.

Su no participación se debe a la desvinculación de Jorge López, guionista del intérprete, de Canal 13. Alcaíno, por su parte, continúa con contrato vigente con la exseñal católica, pero sin un futuro nítido sobre “Yerko Puchento”.

No obstante, una foto en donde se ve a Alcaíno junto a Juan Pablo González, director de “Atrevidas“, generó teorías de un regreso del mítico personaje en el nuevo estelar de la señal.

Daniel fue abordado por el programa “Intrusos” de La Red, donde aclaró la situación.

“Conversé con mucha gente, como converso siempre en el canal, y parece que hay paparazzi dentro del canal. Me sacaron la foto, eso se interpreta y se presta para especular cosas. Pero yo pertenezco a Canal 13 hasta el 31 de enero del 2020“, partió comentando Alcaíno.

Luego apagó la teoría de una posible inclusión en “Atrevidas”. “Esa información (sobre su participación en Atrevidas) no sé de dónde habrá salido. No he tenido ningún tipo de conversaciones ni acercamiento con respecto a la vuelta del personaje al canal. Lo veo difícil, lo veo difícil. Esa es la verdad“.

Tras esto se refirió a una posible problema que tendría con Tonka Tomicic, donde explicó que todo es parte del humor de “Yerko”.

“La primera persona con quien trabajó Tonka, cuando llegó al 13, fue conmigo, en La Movida del Festival. Después hicimos Tonka Tanka, programa, y nunca tuve algún problema con ella. Muy agradable, muy simpática. Y claro, hay gente que es susceptible al humor y, a lo mejor, no le gustan ciertas tallas para su marido“, sostuvo.

Por último no se cerró a trabajar en “Atrevidas” y, en caso de que ocurriera, planteó una posible solución al supuesto disgusto que existe con la animadora de “Bienvenidos”.

“Yerko transgrede todos los límites y a veces no respeta ninguna regla preestablecida. Así nos gusta jugar a nosotros. Es nuestro estilo. Si eso ocurriera, si se diera, en el supuesto que pudiéramos trabajar juntos, bueno, tendríamos que nosotros poner nuestras condiciones y ella poner las de ellas y ver cuál pesa más“, cerró.