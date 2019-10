La parada en seco de Jean Philippe Cretton a Camila Recabarren por comentario en Instagram

Hace unos días Camila Recabarren tiró una broma a través de Instagram que tuvo repercusiones. En un breve video, ocurrió lo siguiente: “Ya, ¿qué digo?”, pregunta al chico que la enfoca. “Nada”, le responde él. “Como en el programa…”, suelta ella, riéndose.

Tras esto la ex Miss Chile fue abordara por el programa “Intrusos” de La Red, donde le consultaron si sus palabras eran ciertas, haciendo alusión al programa “Tu vida, tu historia“, que conduce junto a Jean Philippe-Cretton.

En la oportunidad la joven respondió: “Son bromas. Mi Instagram, de hecho, se caracteriza la mayoría de mis historias que son… Bueno, sí, muchas veces hay ironía de por medio. Y también soy súper autocrítica, entonces también por eso lo digo, porque yo me doy cuenta”.

Bajo esta misma línea también hizo un meaculpa, donde reconoció que le gusta hacer televisión y ella está más acostumbrada a su humor de Instagram, el cual no puede aplicar del todo en el espacio de CHV.

“Aquí, en el programa, me tengo que adaptar a tener un jefe, a una pauta y a que los temas la mayoría de las veces se busca que el invitado se emocione o cuente algo, no sé si trágico, algo emotivo de su vida. No puedo estar tirando la talla. Entonces, me cuesta un poquito, pero vamos avanzando“, sostuvo en la ocasión.

Quien entregó su versión fue Jean Philippe Cretton, quien también fue abordado por “Intrusos”, donde “frenó” los deseos de Recabarren.

“Puede ser que sienta eso. Si es evidente. Pero yo también hago un llamado a la calma por parte de una generación que, en general, quiere todo más rápido”, partió comentando Cretton.

Luego soltó: “Piensa que a la mayoría de los que trabajamos en tele nos ha costado años, años y años y años para llegar a un puesto. Y esta es la primera oportunidad que ella tiene en un programa distinto, distinto horario, y lo ha hecho súper bien a esta hora. Entonces, yo creo que hay que ir piano, piano. No hay que desesperarse“.

Aquí puedes ver el fragmento de lo ocurrido: