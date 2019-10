Catherine Mazoyer celebra sus 40 años con delicado destape y profunda reflexión: "Hoy me quiero así"

View this post on Instagram

Hoy es mi cumpleaños. Hoy llego a los 40. Cuando era chica pensaba que la gente de 40 era vieja, aburrida, seria. Y hoy soy todo lo contrario. Me siento más libre que nunca, más resuelta, empoderada, segura… Y divertida. Soy tremendamente afortunada, por lo que he logrado en estos 40 años. Y no soy perfecta, lejos de serlo, pero hoy me quiero así, con mis cicatrices, mis penas, mi memoria. Y volvería a hacer todo tal cual, porque lo que he vivido me ha llevado a ser quien soy ahora. Una mujer que sabe lo que vale. Que ha aprendido de cada caída. Que ha crecido con cada decepción. Soy madre de dos pequeños maravillosos que llenan de luz todos mis días. Y trabajo duro conmigo misma, para ser la mejor madre y la mejor persona que puedo llegar a ser. Agradezco todos los días por lo que tengo. Y espero con los brazos abiertos lo que el universo me tiene preparado para esta nueva etapa. Repost by @reposta.app_ ——— 🔥 VIERNES DESNUDO 🔥 Nuestra protagonista de esta semana es Catherine Mazoyer (39), actriz: "A meses de cumplir 40 años, siento que estoy en un momento de absoluta paz. Estoy agradecida de todas las experiencias que he tenido, las buenas y las malas, porque estas me hacen ser quien soy ahora. Mi cuerpo es testimonio de mi biografía, de ser madre de dos niños. La madurez ha hecho que deje atrás traumas y fantasmas, y ahora me permito ser feliz. Hoy acepto mis cicatrices, las quiero, y entiendo mi belleza desde ese lugar". @mazoyercath Foto: @sebastian_utreras 📸 Maquillaje y pelo: @fer_makeup 💄 ✂ Producción y styling : @marco.valdespaillaqueo 🎬