Patricia Maldonado criticó el doble estándar de los jóvenes en la lucha por el cambio climático

El cambio climático ha sido un tema obligado ha entablar tras el impacto mediático que ha tenido el discurso de Greta Thunberg en diversos organismos.

Quienes no se vieron ajenas a este tema fueron las locutoras de “Sin Límite” de Radio Agricultura, donde Patricia Maldonado entregó una dura postura.

En el programa Paty señaló que la vida le obligó a aprender a cuidar, por ejemplo, el agua. Luego emplazó las políticas actuales, señalando que estos cambios culturales por el medio ambiente “se deben implantar en los jardines infantiles, desde chiquititos, pero el ejemplo lo tienen que dar los padres en la casa“.

Tras esto dio ejemplos que ella conoce donde se demuestra una irresponsabilidad con el planeta. “No puede ser que tú te afeites con el agua corriendo, no puede ser que tú te metas a la ducha y estés una hora, para la chacota“.

Luego emplazó a los jóvenes, donde criticó su doble estándar: “Y tampoco ustedes, los cabros que me están escuchando, no me vengan con la chiva esa de ‘tenemos que cuidar el planeta’ porque ustedes son los primeros en ensuciar el medio ambiente. No cuidan el agua, no cuidan los parques, no cuidan ninguna cosa, tiran la basura. Así que por favor, vayan a contarle a otros ese cuento, porque no me lo trago”, cerró.

