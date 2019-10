El desahogo de Marcela Vacarezza: no contuvo las lágrimas tras hablar de su lejanía con Rafael Araneda

Durante la jornada de hoy en “Muy Buenos Días” los panelistas comenzaron a relatar cómo fueron sus propuestas de matrimonio. Inició Cristián Sánchez y prosiguió María Luisa Godoy, para luego dar paso a Marcela Vacarezza.

No obstante el relato de esta última se vio desviado a otro tema: la lejanía que mantiene con su esposo Rafael Araneda, que se encuentra conduciendo un programa en Miami, Estados Unidos.

El pasado fin de semana Araneda visitó Chile por un par de horas, donde se pudo reunir con Vacarezza, lo cual fue valioso para la panelista y psicóloga.

“Siempre vale la pena. Cómo el decía: el cariño, la piel siempre vale la pena. Faltó tiempo (…) quería hacer tantas cosas, pero vale la pena”, destacando el valor de Araneda para este desafío.

Luego realizó una singular confesión: “Nunca celebramos, nunca dijimos ‘qué bueno el proyecto’. Tenia su parte difícil, el temor era, aunque suene raro, quedarme con el buque. Rafael es muy presente, era eso, pero hay que echarle no mas”.

La panelista no logró contener las lágrimas en su relato, el cual solo aumentó luego de que le consultaran si lo extraña. “Por supuesto que se echa de menos. Él no puede venir para la graduación de la Martina, ella dice ‘papá, no importa’ Quizá hay gente que le da lo mismo, pero es importante y gracias a Dios ella lo entiende“.

Bajo este contexto además reveló lo más complejo de la situación que vive: “Sientes que no tienes seguridad de lo que va a pasar, es como estar sin la estabilidad de saber qué va a pasar mañana (…) a mí me preguntan ‘¿te gustaría irte?’, pero no se puede por cosas objetivas, mi hija da la PSU, por ejemplo, es todo muy incierto. Si nos vamos tendría separarse la familia y esa no es mi intención. Es todo súper raro”, sostuvo entre lágrimas.

Finalmente reflexionó sobre lo que ha aprendido en este tiempo. “Me ha servido para no darle tanta importancia a cosas que no la tienen. Ahora no me desgasto por leseras“, recibiendo luego un cariñoso abrazo por parte de sus colegas.