"¿Estás intentando ocultar tu embarazo?": Nicole Putz estalla tras constantes críticas de sus seguidores sobre su embarazo

A mediados de septiembre la exintegrante del programa de Chilevisión “Maldita Moda” Nicole Putz anunció que estaba embarazada, con una tierna postal publicada en sus redes sociales, desatando múltiples aplausos en sus seguidores.

En este sentido, la joven acompañó la postal con el siguiente mensaje: “Surprise! Siempre quise ser mamá joven ❤ desde hace casi cuatro meses somos dos… Santiago y yo. El vive dentro mío y hace que mi mundo sea perfecto“, fueron parte de sus palabras.

No obstante, la modelo ha recibido desagradables comentarios de parte de algunos usuarios de Instagram, quienes cuestionaron su embarazo, e incluso aludían a que Putz intentaba “esconder su pancita” con cierta ropa.

La modelo no aguantó estos comentarios e hizo su descargos mediante la misma plataforma: “ser mamás no nos da el derecho a opinar de la maternidad de la mujer de al lado, ni de lo que come, ni como se ejercita, ni de los zapatos que usa, ni del tamaño de la guata”, expresó.

La modelo conversó con el medio AR13, y comentó que “preguntar y ser curiosa no me parece mal, pero hay gente que me pregunta ‘¿por qué tu guatita es tan chica si ya tienes 20 semanas’ o escriben ´¿estás intentando ocultar tu embarazo?’, o ‘¿cómo se te ocurre usar tacos si estás embarazada?’. Y también hay discursos donde citan su fuente tipo ‘mira, a mi hermana le pasó esto"”, dijo.

A esto añadió que “todo en verdad ha sido en torno al tamaño de la guata y suponen tus hábitos alimenticios o lo que has hecho y dejado de ser. Es súper invasivo y ya no es tan curioso. Es bien masivo, en un par de fotos son muchos los comentarios“.

“Si hablamos de empoderamiento, si al fin las mujeres estamos remando para el mismo lado y estamos denunciando un montón de justicia de género, hay que ser parejos y este tema nos debilita entre nosotras, no nos suma. Hay que denunciarlo y cambiar este paradigma social. Hay que ser valiente y sacar la voz”, finalizó.